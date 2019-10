Ciclovia Alpe Adria: Pizzimenti, ripristino passerella su fiume Terzo

Udine, 13 ott - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, ha autorizzato l'integrazione finanziaria del decreto di delegazione amministrativa per oltre un milione e 837 mila euro, per la sistemazione della passerella sul fiume Terzo, in Comune di Terzo di Aquileia.Nel contempo è stata prevista la sostituzione dei dispositivi di dissuasione in metallo con altri di tecnologia più recente.Si tratta di un intervento classificato con Codice giallo rispetto alle priorità di messa in sicurezza della rete delle ciclovie del Friuli Venezia Giulia."In questo modo - spiega l'assessore Pizzimenti - si assicura la fruibilità della rete di ciclovie che consente a turisti e appassionati di percorrere e ammirare il territorio del Friuli Venezia Giulia: l'intervento sul fiume Terzo assicurerà continuità al raccordo tra i percorsi già esistenti nel territorio della riviera friulana e verso le località balneari, ma in particolare verso Aquileia e Grado, con la ciclovia Alpe Adria che è un'infrastruttura portante per il flusso di turisti amanti del pedale e lungo la quale sono già stati previsti ed effettuati interventi di adeguamento e sistemazione"."L'obiettivo - prosegue Pizzimenti - è creare un circuito virtuoso che permetterà anche ai cicloturisti che arrivano da oltr'Alpe e già apprezzano la nostra regione di raggiungere la gran parte del territorio. La disponibilità di piste ciclabili segnalate potrà consentire ai cittadini di svolgere una pratica, quella del cicloturismo, dalla quale può trarre beneficio la salute, ma che, in prospettiva, è anche orientata anche a favorire la riduzione dell'uso dell'automobile, a tutto vantaggio dell'ambiente". ARC/CM