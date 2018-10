Commercio: Bini, fissato periodo saldi invernali ed estivi

Trieste, 20 ott - I termini fissati dalla Regione per i saldi invernali del 2019 sono quelli del 5 gennaio e del 31 marzo, mentre le svendite estive - sempre nel prossimo anno - inizieranno il 6 luglio per chiudersi al 30 settembre.



Questo quanto deliberato nei giorni scorsi dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.



Come previsto dalla legge regionale che regola la materia (26/2015), prima di definire queste finestre temporali l'Amministrazione ha seguito la procedure "sentendo" le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, oltre alle rappresentanze delle associazioni di tutela dei consumatori.



La scelta della Giunta ha anche tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.



I negozianti infine, come in passato, avranno una serie di indicazioni a cui adempiere, tra cui l'esposizione dei prezzi (quello originale e quello scontato) e la percentuale del ribasso praticato sul prodotto in vendita. ARC/GG/ep