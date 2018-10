Comparto unico: Callari, nuovo ddl garantisce autonomia Comuni

Trieste, 8 ott - L'opera della Giunta Fedriga, volta a semplificazione, risparmio e decentramento di funzioni e risorse, si concretizza anche nel ddlr approvato oggi a Udine su proposta dell'assessore alla Funzione pubblica, Sebastiano Callari, che, intervenendo con opportune disposizioni e modificando leggi precedenti in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, offre soluzioni alle maggiori criticità gestionali individuate a carico del comparto.Evitando l'accentramento verso la Regione precedentemente previsto dalla LR 18/2016, "con l'abolizione dell'albo unico dei dirigenti - spiega Callari - si conferma agli enti locali del Friuli Venezia Giulia la possibilità di mantenere anche queste figure professionali in capo alla singola amministrazione di riferimento".Tra le modifiche apportate dal disegno di legge Callari, anche quella che consentirebbe di fare in modo che i segretari comunali, così come avviene in tutta Italia, vengano nominati dal ministero degli Interni e successivamente acquisiti dagli enti richiedenti.Un'altra problematica sulla quale interviene il provvedimento legislativo di Callari è quella dei contratti a tempo determinato che, recependo ulteriori passaggi della legge nazionale 124/2015, la cosiddetta riforma Madia, apporta le necessarie modifiche alla LR 31/2017 affinché tali contratti in essere nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia possano essere prorogati oltre agli attuali 36 mesi."In questo modo - evidenzia l'assessore Fvg alla Funzione pubblica - veniamo incontro alle esigenze di quei soggetti istituzionali che, allo scadere dei tre anni di contratto per il personale a tempo determinato, rischiano di trovarsi in seria difficoltà operativa".Intervento sostanziale anche sulle direzioni centrali della Regione che, conclude Callari, "in un'ottica di razionalizzazione, a regime avranno un solo vicedirettore e non, come spesso accadeva, più soggetti che appesantivano la burocrazia e la spesa pubblica".ARC/FC