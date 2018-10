Comparto unico: Fedriga-Callari ok Corte conti a contratto Fvg

"Risolte problematiche lasciate aperte da Giunta precedente"Trieste, 10 ott - "Il via libera della Corte dei Conti alla sottoscrizione del contratto collettivo di comparto del personale non dirigente per il triennio 2016-18 conferma che abbiamo affrontato e trattato l'argomento nel modo più corretto, risolvendo in fase di assestamento di bilancio problematiche lasciate pericolosamente pendenti dalla Giunta precedente".Lo afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, complimentandosi con la direzione regionale Funzione pubblica "per l'ottimo lavoro svolto in breve tempo" che ha portato alla certificazione positiva giunta dall'organo amministrativo di controllo in relazione all'ipotesi di accordo, deliberata dalla Giunta Fvg lo scorso 14 settembre, per il triennio normativo ed economico 2016-18 del personale non dirigente del comparto unico regionale."In questo modo - conclude Fedriga - garantiamo ai dipendenti di Regione ed enti locali l'atteso supporto affinché possano continuare a svolgere al meglio un lavoro sempre più vicino alle crescenti richieste e necessità espresse da cittadini e territorio"."Individuando in fase di assestamento di bilancio le risorse necessarie per la copertura finanziaria anche degli oneri contrattuali relativi al personale degli enti locali - spiega l'assessore Fvg alla Funzione pubblica, Sebastiano Callari - siamo stati in grado di costruire un percorso che, con l'avallo della Corte dei Conti, ci ha condotti alla firma del contratto prevista lunedì prossimo"."Per giungere alla parificazione retributiva nell'ambito del comparto unico in una fase straordinaria, caratterizzata da un cambio di legislatura con l'avvio di un processo di riforma degli enti locali, siamo riusciti - evidenzia ancora Callari - a reperire 3 milioni di euro a garanzia dell'accordo e a salvaguardia di amministrazioni già fortemente penalizzate in passato"."Così facendo - conclude l'assessore Fvg alla Funzione pubblica - anche i Comuni avranno il tempo di attrezzarsi adeguatamente in vista delle future contrattazioni".ARC/FC