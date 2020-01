Conf. Unificata: Zilli, Toffoli entra in cda Istituto superiore Sanità

Udine, 17 gen - La Conferenza Unificata Stato-Regioni, nei giorni scorsi, ha designato Giuseppe Toffoli, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di Sanità.A nome della Giunta Regionale, l'assessore regionale alle Finanze, con delega alla Conferenza delle Regioni, Barbara Zilli, ha rivolto a Toffoli i migliori auguri per un proficuo impegno nell'importante e prestigioso incarico e ha espresso la certezza che la sua ampia esperienza a livello nazionale e internazionale gli consentirà di operare al meglio, contribuendo così, con il suo supporto specialistico alle attività dell'Agenzia, a rafforzare le politiche del farmaco, nel nostro Paese e in Europa.Attività, alle quali l'Istituto superiore di sanità continuerà a prestare collaborazione e supporto.Toffoli è medico di alta specializzazione della Struttura operativa complessa di farmacologia sperimentale e clinica del Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano, che si caratterizza, in particolare, come Centro di ricerca sanitaria transnazionale e come ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale.Il Cro persegue, secondo standard di eccellenza, finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione dei servizi sanitari, di innovazione nei modelli di assistenza, e di trasferimento della conoscenza, offrendo nel contempo prestazioni sanitarie di alto livello. Le norme di settore attribuiscono altresì all'Irccs Cro di Aviano compiti di alta formazione specifica. ARC/CM/pph