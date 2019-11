Conferenza Regioni: Fvg, Fedriga e Zanin nel Comitato Regioni Ue

Callari: "Risultato che inorgoglisce"Trieste, 28 nov - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, designato come membro titolare nel Comitato delle Regioni presso l'Unione europea e il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin cooptato come membro supplente: è quanto ha disposto oggi la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome riunitasi a Roma, dove il Fvg era rappresentato dall'assessore a Patrimonio, Demanio, Servizi generali e Sistemi informativi, Sebastiano Callari."Il fatto che le due figure apicali delle nostre istituzioni regionali entrino in un organismo di grande rilievo rappresenta un risultato e un riconoscimento che ci inorgoglisce", ha commentato Callari. Il Comitato, composto da 24 membri scelti tra i presidenti degli Esecutivi e delle assemblee regionali - di cui 14 titolari e 10 supplenti - rimane in carica per tre anni.Tra i provvedimenti licenziati dalla Conferenza delle Regioni figurano il subentro di Gianna Zamaro a Fabio Samani quale componente del Friuli Venezia Giulia nell'Osservatorio nazionale sulle liste d'attesa in sanità e, sul versante dell'agricoltura, l'approvazione di un provvedimento proposto dall'assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, e portato in Conferenza da Callari che amplia la gamma delle sementi utilizzabili nelle rotazioni colturali in base alle condizioni pedoclimatiche dei territori interessati. ARC/PPH/fc