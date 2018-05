Consiglio regionale: Fedriga, ottima scelta Romoli presidente

Trieste, 22 maggio - "Ritengo che il Consiglio regionale abbia fatto un'ottima scelta e sono certo che i rapporti con la Giunta saranno ottimi". Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commentando l'elezione di Ettore Romoli quale presidente del Consiglio regionale e di Stefano Mazzolini e Francesco Russo quali vice presidenti.



Fedriga ha spiegato che "nel suo discorso d'insediamento Romoli ha voluto evidenziare temi fondamentali anche per la Giunta regionale, ovvero la valorizzazione dell'autonomia e della specialità della nostra Regione, la rinegoziazione con lo Stato centrale delle compartecipazioni, l'acquisizione di maggiori competenze per il Friuli Venezia Giulia e la salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini con una nuova riforma della sanità. Nel rispetto dei diversi ruoli sono sicuro che Giunta e Consiglio lavoreranno al meglio insieme nell'interesse dei suoi abitanti".



Il governatore ha quindi precisato che "il programma di governo è pronto, sto rivedendo l'ultima bozza e la prossima settimana lo presenterò all'Aula. Nella prima giunta operativa affronteremo l'abolizione delle penalizzazioni per i Comuni che non aderiscono alle Uti e la questione del personale per cercare di risolverla nel modo più rapido possibile. L'assessore Callari ha già iniziato il lavoro e sono ottimista". ARC/MA-EP