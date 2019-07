Consorzi: giunta indica Ruggero Baggio alla guida di InnovaFVG

Udine, 18 lug - La Giunta regionale ha indicato Ruggero Baggio a ricoprire la carica di amministratore unico del consorzio Innova FVG.



Baggio, classe 1961, bujese, è commercialista e vice presidente dell'ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Udine; ha ricoperto diversi incarichi come responsabile amministrativo, revisore dei conti e consigliere d'amministrazione presso grandi aziende della Regione.



Il Consorzio, ente pubblico economico di cui la Regione è socio unico, ha sede ad Amaro ed è stato istituito nel 2012 per trasferirvi le competenze del Centro di innovazione tecnologica a seguito dello scorporo del relativo ramo d'azienda da Agemont spa.



"Il Consorzio - spiega l'assessore regionale al lavoro e ricerca Alessia Rosolen - sarà guidato da un amministratore unico in sostituzione al Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, come recentemente stabilito da una norma regionale (LR 9/2019) che ha modificato la governance dell'ente in ottica di una modifica statutaria per rispondere a bilanci non positivi e che non hanno permesso di esprimere completamente il potenziale della struttura a favore della montagna".



Rosolen ha ringraziato il presidente uscente, Michele Morgante, "per il prezioso lavoro fatto in questi anni nel corso dei due mandati in cui ha guidato l'ente che ora - secondo Rosolen - dovrà essere oggetto di un'operazione straordinaria finalizzata a definire un nuovo assetto entro un anno".



"Un intervento per comprendere e rispondere a pieno alle esigenze del territorio e che rientra nell'ambito di una revisione complessiva dei parchi scientifici e tecnologici su cui la Giunta Fedriga sta lavorando" ha concluso Rosolen, sottolineando che "dopo il Consorzio Innova la revisione si focalizzerà, con l'ottica di un coordinamento sul territorio, sul Polo tecnologico di Pordenone".



La designazione dell'amministratore unico di Innova FVG dovrà essere votata dall'Assemblea dei consorziati che si riunirà entro luglio, nel frattempo l'indicazione del nominativo di Baggio sarà inoltrata alla Giunta per le nomine del Consiglio regionale per i successivi adempimenti. ARC/SSA-EP