Consumatori: prorogata conclusione del Programma regionale

Trieste, 12 gennaio - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha accolto le proposte di Federconsumatori FVG e Adiconsum FVG di prorogare al 31 marzo 2018 la conclusione del Programma "Consumatori protagonisti", che inizialmente doveva concludersi il prossimo 31 gennaio.



Il programma si articola nella realizzazione di campagne informative e di assistenza ai consumatori finalizzate ad accrescere gli strumenti a favore dei cittadini, per un migliore esercizio dei diritti dei consumatori e per iniziative di confronto e di approfondimento.



Federconsumatori e Adiconsum, soggetti attuatori e capifila del programma (in collegamento, rispettivamente, con Adoc e Lega Consumatori), hanno chiesto e ottenuto una proroga ai fini di una miglior utilizzazione delle risorse già stanziate, di un'ottimizzazione dei risultati raggiunti e di una maggior efficacia degli interventi di "Consumatori protagonisti".



Il programma è finanziato con le risorse della legge 23 dicembre 2000, n. 388 la quale prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (250mila euro assegnati al Friuli Venezia Giulia) siano destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori. ARC/PPH/ep