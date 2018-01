Cooperazione: progetto Interreg per inclusione richiedenti asilo

Udine, 21 gen - Creare strumenti politici efficaci per sostenere l'inclusione, l'integrazione e la coesione dei richiedenti asilo attraverso la cooperazione interregionale.E' questo l'obiettivo del progetto "INSIDE REFUGEES - INclusive Social Integration and Development of Employment for Refugees" a cui la Regione con la propria Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università ha deciso di aderire nell'ambito del III bando di finanziamento del programma Interreg Central Europe. Il progetto si rivolge ai richiedenti asilo e protezione internazionale e propone l'attivazione di processi virtuosi di innovazione sociale che inneschino cambiamenti positivi nella possibilità di inclusione di ciascun migrante. Gli strumenti prevedono l'avvio di percorsi di integrazione efficaci e personalizzati e il rafforzamento del ruolo degli operatori coinvolti nei processi di accoglienza. Le attività si articolano nel campo dell'educazione e della formazione, dell'occupazione lavorativa, della prevenzione del disagio sociale e della discriminazione. Capofila del progetto è la Provincia autonoma di Trento, mentre i partner includono, tra gli altri, Ince Fvg e la Caritas Friuli. ARC/SSA/ep