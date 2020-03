Coronavirus: 346 tamponi effettuati in Fvg, confermati i 13 positivi

Palmanova (Ud), 3 mar - I tamponi effettuati in Friuli Venezia Giulia, rispetto ai dati comunicati in mattinata, passano da 306 a 346, di cui 48 in corso. Le persone attualmente in isolamento domiciliare crescono da 193 a 208 di cui 23 a Pordenone, 107 a Udine, 33 a Trieste e 45 a Gorizia.Resta confermato il dato sui 13 positivi e sul caso dubbio per il quale sono in corso ulteriori approfondimenti.Sono questi gli aggiornamenti comunicati dalla Regione nella sede della Protezione civile del Fvg a Palmanova, dove è in corso il Comitato operativo presieduto dal commissario straordinario Angelo Borrelli. Partecipa alla riunione in videconferenza il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. ARC/LP/ep