Coronavirus: attività e nuovi orari delle Motorizzazioni civili in Fvg

Pordenone, 20 mar - A seguito dell'emergenza legata al coronavirus, a partire da lunedì prossimo l'attività delle Motorizzazioni civili regionali subirà una modifica rispetto alla normale operatività. Fino al 3 aprile saranno garantiti al pubblico i servizi inderogabili quali le immatricolazioni di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria (mezzi di soccorso, ambulanze, ecc.), quelli per il trasporto professionale di persone (autobus, taxi, n.c.c.) e per disabili. Garantita anche l'immatricolazione di veicoli da adibire al trasporto professionale di cose e quella di macchine agricole e operatrici.La Motorizzazione inoltre svolgerà l'attività di revisione dei veicoli destinati al trasporto professionale di cose e di persone all'estero e di quelli che nella precedente revisione abbiano avuto esito "ripetere". Autorizzata invece fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre alle attività di visita e prova entro il 31 luglio di quest'anno.Sono sospese, sino a data da definire, tutte le altre operazioni di revisione e collaudo già prenotate presso gli Uffici territoriali della Motorizzazione civile di Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia.Sarà garantito poi il rilascio o il rinnovo sia dei certificati Atp che regolano il trasporto di merci deteriorabili in furgoni frigo, sia dei permessi provvisori di guida a seguito di Commissione medica locale sia dei duplicati di patenti per adeguamento validità a certificato Cml. Infine verranno regolarmente consegnate le patenti sospese e revocate.A decorrere dalla giornata odierna e fino al 3 aprile vengono ridotti gli orari di apertura degli sportelli provinciali. Per quanto riguarda quello territoriale di Udine, sarà attivo dalle 9 alle 12 in specifiche giornate a seconda del servizio: il lunedì per lo sportello Veicoli con titolo, martedì per Revisioni e Collaudi, mercoledì Macchine agricole, giovedì Patenti e contenzioso. Questa invece l'attività dell'ufficio territoriale di Trieste (sempre dalle 9 alle 12): sportelli Merci, Patenti e Contenzioso (il martedì), mentre quelli Veicoli e Ciclomotori il mercoledì. Ufficio di Pordenone (dalle 9 alle 12): solo nelle giornate di lunedì e mercoledì per gli sportelli Patenti, Immatricolazioni, Collaudi, Merci, Informazioni-protocollo e Contenzioso. Infine, a Gorizia gli sportelli Veicoli, Immatricolazioni e Patenti saranno aperti il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12.Poiché saranno possibili variazioni, si consiglia di consultare il call-center al numero 848 000388. ARC/AL/ma