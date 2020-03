Coronavirus: Bini, al vaglio modalità di gestione poli sciistici

Udine, 9 mar - "La Regione sta valutando ipotesi, modalità, tempi ed eventuali chiusure degli impianti sciistici".Lo afferma l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, specificando che "in queste ore siamo in contatto costante con l'Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari), i gestori e le amministrazioni di Alto Adige, Trentino e Veneto per intraprendere scelte comuni". ARC/SSA/ma