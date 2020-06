Coronavirus: Bini, nuovo ddl che integra legge 3 è segnale forte (1)

"Iniezione di 16-17 mln a pmi, ampliati contributi ex Sabatini"Trieste, 1 giu - "Il nuovo ddl che integra il sostegno alle attività produttive e le misure previste dalla legge regionale 3/2020 è un segnale forte dato al sistema economico del Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto l'assessore alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini al termine della Giunta straordinaria che ha approvato il disegno di legge con il quale sono previsti ulteriori interventi a beneficio delle imprese in relazione alle conseguenze della pandemia."Vogliamo continuare a sostenere le nostre pmi - questa la sintesi di Bini - con l'iniezione di circa 16-17 milioni di fondi europei per l'innovazione, la riorganizzazione delle attività produttive e la dotazione delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale. Inoltre per favorire maggiori interventi sulla liquidità, ampliamo gli strumenti di accesso al credito".Il ddl supporta la riconversione produttiva dei settori manifatturiero e terziario e gli adeguamenti resi necessari dalla pandemia, sostiene i processi di digitalizzazione, potenzia le misure di accesso al credito delle imprese e amplia i contributi previsti dalla legge Sabatini Fvg. Il provvedimento rafforza la filiera del legno/arredo, supporta l'operatività dell'albergo diffuso e favorisce l'utilizzo senza aggravi erariali delle aree all'aperto per bar e ristoranti. Rilevante, infine, lo spostamento delle scadenze per le manifestazioni e gli eventi turistici già finanziati o in attesa di graduatoria, che potranno tenersi entro il 2021 senza perdere i contributi previsti.(segue) ARC/PPH/al