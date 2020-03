Coronavirus: Bini-Zilli, dare ristoro a imprese perché sopravvivano

Udine, 16 mar - "Occorre dare ristoro alle imprese perché possano superare questo momento difficile: servono risorse fresche che la Regione, anche attraverso le previsioni dello Stato, intende disporre perché le nostre aziende hanno bisogno di liquidità nell'immediato".Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, riunitosi in videoconferenza da Udine, assieme all'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, con i rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo economico del Friuli Venezia Giulia.Bini, assieme a Zilli, sta infatti recependo le istanze più impellenti dalle rappresentanze dei vari settori che compongono il tessuto economico-produttivo, ma anche del terziario e dei servizi, e del turismo per raccogliere gli elementi necessari a definire un provvedimento della Regione che possa recare interventi concreti e rapidi. Facendo, inoltre, in modo che le attività che in questo momento sono ferme possano fruire di un primo, seppur parziale, ristoro e valicare il periodo cruciale della crisi causata dalla pandemia.Al fine di valutare le possibilità di intervento più urgenti, domattina Bini e Zilli si riuniranno in videoconferenza con i rappresentanti di Friulia e del Frie per acquisire ulteriori elementi, atti a comporre il provvedimento che la Regione intende varare nel più breve tempo possibile. ARC/CM/ma