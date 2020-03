Coronavirus: Bini-Zilli, Friulia e Frie pronte a iniettare liquidità

Udine, 17 mar - Prosegue la serie di approfondimenti che l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, assieme all'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, ha avviato per verificare le possibilità di intervento a favore delle aziende che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza in atto.I due esponenti dell'esecutivo Fedriga si sono infatti riuniti, in videoconferenza da Udine, con i presidenti di Friulia, Federica Seganti, e del Frie, Alessandro Da Re, assieme ai tecnici della Regione e delle due società. L'obiettivo era quello di verificare le risorse che la Regione, attraverso i propri strumenti, può mettere a disposizione nell'immediato per i settori maggiormente in crisi."Scelte - ha ribadito Bini - che saranno definite con l'assessore Zilli, ma anche con i vertici di Friulia e Frie, al fine di poter assicurare un aiuto concreto all'economia del territorio, la quale - per valicare la crisi - ha bisogno di liquidità". Lo scopo delle frequenti consultazioni dei due assessori con le categorie, le finanziarie, il mondo economico regionale, è infatti quello di individuare una strategia unica."Siamo in uno stato di emergenza totale - ha puntualizzato Bini - che mette il sistema economico-produttivo a dura prova; abbiamo la necessità di capire quante siano le risorse che possiamo disporre nell'immediato".Bini, nel contempo, ha accolto le riflessioni espresse dall'assessore Zilli riguardo l'individuazione di fondi specifici da destinare all'internazionalizzazione delle imprese. Risorse che, come ha detto Zilli, "potranno essere utili all'economia regionale per ripartire dall'emergenza, e risollevare il comparto dalla crisi"."Inoltre, la finanziaria della Regione - ha anticipato l'assessore Zilli - è pronta a incrementare gli strumenti del Mediocredito e "liquidity facility", per immettere liquidità nel tessuto produttivo regionale, anche a favore delle piccole e piccolissime imprese".Bini ha infine precisato che, sempre proseguendo con il metodo della consultazione e della condivisione delle scelte, la Regione andrà successivamente a rimodulare i propri interventi per il mondo economico, allocando i finanziamenti che si renderanno necessari negli strumenti legislativi già a disposizione per le situazioni di crisi.Le consultazioni degli assessori Bini e Zilli proseguiranno domani con un incontro, sempre in videoconferenza, con i rappresentanti del mondo del microcredito e con l'Ordine dei commercialisti. ARC/CM/al