Coronavirus: Daverio e Corona chiudono la campagna "Io resto a casa"

Trieste, 1 apr - La campagna di informazione "Io amo il Friuli Venezia Giulia: io resto a casa!", promossa dalla Regione per sensibilizzare i cittadini sulle misure di contenimento al Coronavirus, si conclude oggi con il decimo spot.Protagonisti dell'ultimo video sono l'ex miss Cinema Valentina Mio, il commentatore sportivo ed ex sciatore alpino Paolo De Chiesa, il campione del mondo di calcio del 1982 Fulvio Collovati, lo scrittore Mauro Corona e il critico d'arte Philippe Daverio.La Regione ringrazia di cuore tutti i testimonial che, attraverso l'adesione all'iniziativa, hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla comunità del Friuli Venezia Giulia e, non ultime, le persone che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. ARC/AL/pph