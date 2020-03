Coronavirus: domani 24/3 riunione Cal per intesa ddl misure emergenza

Trieste, 23 mar - L'intesa sullo schema di disegno di legge che detta ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, approvato dalla Giunta regionale venerdì scorso, sarà al centro della riunione del Consiglio delle autonomie locali, convocata domani 24 marzo, alle 11, in modalità video-conferenza.L'urgenza della convocazione è dettata dalla necessità di approvare in tempi brevi il disegno di legge i cui contenuti sono finalizzati a evitare che ritardi e impedimenti causati dall'emergenza epidemiologica si ripercuotano sui procedimenti contributivi e più in generale sui procedimenti amministrativi.All'ordine del giorno figura anche il rinvio delle elezioni degli organi comunali in scadenza nel 2020. ARC/CCA/ma