Coronavirus: enoturismo, IWTC a Trieste rinviato a settembre

Anche Olio Capitale slitterà a maggioTrieste, 4 mar - L'International Wine Tourism Conference, l'evento mondiale dedicato all'enoturismo in programma a Trieste a fine marzo, sarà posticipato a settembre. Lo rende noto la Regione tramite PromoTurismoFVG.In considerazione della rapida evoluzione della situazione internazionale sul Coronavirus che sta generando difficoltà a tutte le attività fieristiche a livello continentale, anche questo evento subirà una variazione di data e slitterà a dopo l'estate, dal 22 al 24 settembre 2020, sempre a Trieste, mantenendo il programma iniziale che prevede il coinvolgimento di tutta la regione.La decisione è il risultato di un'attenta verifica compiuta alla luce dei dati disponibili riguardanti le conferme di presenza fornite dall'organizzazione di Wine Pleasures, oltre che dell'ascolto delle posizioni degli stakeholder del mercato, che hanno portato i due partner, PromoTurismoFVG e Wine Pleasures, alla scelta di posticipare di qualche mese l'appuntamento.Dopo l'edizione del 2018 a Budapest e quella del 2019 a Bilbao, il Friuli Venezia Giulia è stato scelto dal comitato di Iwinetc, a marzo dello scorso anno, per l'ospitalità ricevuta, la conformità delle strutture ricettive e congressuali, la garanzia di ricevere da PromoTurismoFVG tutto il supporto logistico e organizzativo necessario e, non da ultimo, l'ascesa della destinazione come meta per il turismo enogastronomico.Fondata in Spagna nel 2009, la conferenza si tiene ogni anno in località emergenti per il turismo enogastronomico (tra cui Porto, Tbilisi, lo Champagne, Barcellona e i Paesi Baschi, sede dell'ultima edizione); il fatto che l'organizzazione abbia scelto proprio il Friuli Venezia Giulia per l'evento del 2020, rappresenta per la Regione un'ulteriore conferma che le strategie portate avanti in questi anni al fine di valorizzare l'offerta enogastronomica unita al turismo e, in questo caso, a quello congressuale, sta portando grandi risultati.Anche Olio Capitale, manifestazione inizialmente programmata in concomitanza con Iwinetc dal 20 al 22 marzo, subirà una modifica delle date ed è prevista per la seconda metà di maggio. ARC/SSA/al