Coronavirus: Fedriga, Consiglio sia unito in difesa autonomia Fvg

Trieste, 12 mag - "Faccio il mio appello a tutte le forze politiche, a tutti i livelli, di fare fronte comune. In questo momento di crisi eccezionale dobbiamo essere uniti e solidali nella difesa dell'interesse collettivo del Fvg".Lo ha affermato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in apertura della seduta del Consiglio regionale."Solo in questo modo possiamo garantire i diritti sanciti dalla Costituzione, difendendo l'autonomia e le prerogative del nostro territorio e della nostra comunità. Per questo - ha aggiunto Fedriga - dobbiamo, tutti insieme, chiedere un nuovo patto al Governo che possa garantire alla Regione le risorse, drasticamente ridotte a causa dell'emergenza Coronavirus, necessarie all'erogazione di servizi essenziali ai cittadini". ARC/RT/al