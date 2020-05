Coronavirus: Fedriga, da Intesa Sanpaolo ossigeno per turismo

Trieste, 7 mag - "Ossigeno puro per le imprese italiane del turismo, uno tra i settori economici maggiormente colpiti dall'emergenza Covid-19, che giunge in una fase particolarmente delicata per gli operatori, dominata ancora dall'incertezza circa i tempi e i modi con i quali potranno riavviarsi gradualmente le attività".Così la Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso il governatore Massimiliano Fedriga, esprime il ringraziamento nei confronti di Intesa Sanpaolo per i due miliardi di euro stanziati complessivamente per le esigenze di liquidità e di investimento del comparto."Siamo di fronte a un'operazione rilevante che nasce da un settore privato, quello degli istituti di credito - ha aggiunto Fedriga -, e che collabora e rafforza l'impegno delle istituzioni teso a sostenere gli imprenditori, salvaguardare i lavoratori e l'intera filiera turistica con il suo indotto"."La Regione Friuli Venezia Giulia - ha concluso Fedriga - sta lavorando per garantire gradualmente e con le misure di sicurezza necessarie, l'avvio della stagione turistica sul territorio, attraverso un dialogo costante con imprenditori e amministratori locali, e per tutelare un comparto strategico per il territorio e per la sua economia". ARC/CCA/pph