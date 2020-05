Coronavirus: Fedriga, ok a linee guida Regioni; lunedì si riparte

Trieste, 15 mag - "Le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, presentate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono state condivise dal Governo."Ne dà notizia il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine di un confronto tra i presidenti e l'Esecutivo nazionale."Un ottimo risultato - commenta Fedriga - che dà ragione al lavoro svolto dalla Conferenza in vista della ripartenza programmata per lunedì." ARC/DFD