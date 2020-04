Coronavirus: Fedriga, orgoglio per potenziamento ospedale Monfalcone

Trieste, 10 apr - "Il potenziamento del Pronto soccorso dell'Ospedale di Monfalcone, frutto di una collaborazione fra i cittadini e le istituzioni, rappresenta un esempio che ci riempie di orgoglio".Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commenta così i risultati del 'Progetto Flash Covid-19', realizzato grazie alla raccolta fondi lanciata dall'associazione Dinamici e nato dalla necessità urgente di rafforzare i reparti di terapia intensiva."Dobbiamo ringraziare e fare i complimenti a chi si è gettato in queste impresa che dà una risposta concreta al diritto alla salute dei nostri cittadini - sottolinea Fedriga -. Questa è la dimostrazione di come l'alleanza fra pubblico e privato possa dare risultati estremamente efficaci in tempi molti stretti".L'iniziativa è stata portata a termine, infatti, in appena 20 giorni con l'impegno del Comune di Monfalcone, dell'Asugi, della Protezione Civile di Monfalcone e della Bcc di Staranzano e Villesse.Con gli oltre 130 mila euro raccolti sono stati acquistati due ventilatori fissi e due portatili e ben otto moduli container di ultima generazione per la terapia intensiva, dotati di tutte le strumentazioni utili al loro completo funzionamento."Il nostro sistema è quello, fra le regioni del Nord Italia, che ha fronteggiato meglio l'emergenza coronavirus anche grazie alle misure restrittive introdotte subito. Ora però - esorta Fedriga - non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, vanificando gli sforzi fatti tutti insieme fino adesso"."Dobbiamo rispettare con responsabilità le prescrizioni volte a contenere la diffusione del contagio e al tempo stesso dare risposte al mondo economico del Friuli Venezia Giulia. In questa momento bisogna prepararsi alla riapertura delle attività commerciali e industriali, garantendo però la massima sicurezza. È fondamentale - rimarca il governatore in conclusione - coniugare al meglio entrambe le esigenze".A emergenza Covid-19 superata, le strutture acquistate grazie al 'Progetto Flash Covid-19' saranno utilizzate per la gestione ottimale dei codici bianchi e codici verdi del Pronto soccorso di Monfalcone. ARC/RT/pph