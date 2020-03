Coronavirus: Fedriga-Rosolen con imprese e lavoratori su chiusure

Trieste, 12 mar - Ascoltare le categorie economiche e le rappresentanze sindacali per ragionare su quali attività debbano chiudere, integrando così di fatto l'elenco contenuto negli allegati al Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di ieri per fronteggiare l'emergenza coronavirus.È stato questo l'oggetto dell'odierna interlocuzione del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con i vertici industriali regionali, alla quale ha fatto seguito una seconda conference call tra l'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen, e i sindacati.La Regione ha pertanto voluto valutare assieme alle parti datoriali e ai lavoratori quali siano le attività da poter sospendere, senza tuttavia compromettere i servizi essenziali di cui necessitano i cittadini quali, in particolare, l'alimentare e il farmaceutico con le relative filiere di produzione. ARC/AL/ma