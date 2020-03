Coronavirus: Fvg, 257 casi, salgono a 10 i decessi ma anche 11 guariti

Palmanova (Ud), 13 mar - Sono aumentati a 257 i casi positivi al coronavirus, con un incremento di 52 persone rispetto all'ultima comunicazione di ieri, e si registrano due nuovi decessi che portano a 10 il numero totale di morti per Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Sono 11 finora le persone clinicamente guarite.I deceduti, tutti con pluripatologie, sono 6 donne e 4 uomini; l'età media supera gli 80 anni e soltanto un caso è di 62 anni. Sono deceduti una persona a Pordenone, 2 a Udine e 7 a Trieste. Lo rende noto la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova.Riccardi precisa che i tamponi effettuati sono ad oggi 2825 (erano 2604 ieri), di cui 419 in corso di analisi, e che attualmente sono ricoverate nelle strutture ospedaliere della regione 59 persone, di cui 11 nei reparti di terapia intensiva (una in più rispetto a ieri). ARC/EP/ma