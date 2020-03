Coronavirus: Fvg, 269 tamponi e 149 persone in quarantena

Palmanova, 2 mar - In Friuli Venezia Giulia a oggi le strutture del Sistema sanitario regionale hanno effettuato 269 tamponi per il coronavirus. Di questi 9 sono risultati positivi e 20 sono ancora in attesa di esito.Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile a margine della riunione del Comitato operativo che si è tenuta nella sede della Protezione civile Fvg di Palmanova.Per quel che riguarda i cosiddetti contumaciali domiciliari sottoposti a quarantena, il loro numero ammonta a 149, di cui 4 nella giornata di oggi sono usciti dalla misura restrittiva avendo superato il termine preventivo dei 14 giorni. ARC/GG/ma