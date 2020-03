Coronavirus: Fvg, Centri per l'impiego in servizio telefonico e online

Trieste, 13 mar - La Regione ha disposto che, a partire da lunedì, l'attività dei centri per l'impiego e del collocamento mirato siano gestiti telefonicamente o tramite assistenza online.I beneficiari di Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) saranno contattati telefonicamente e gli appuntamenti già presi verranno gestiti via telefono o tramite email. Agli utenti verranno fornite tutte le indicazioni e le informazioni richieste relativamente alla posizione personale. Anche i colloqui di orientamento di base saranno gestiti telefonicamente, prevedendo la modalità del colloquio di persona solo per i casi di assoluta urgenza e indifferibilità, nel rispetto delle norme igieniche e di distanza.Le stesse modalità potranno essere applicate, nello specifico, anche alle attività del collocamento mirato che procederà a gestire, ove possibile, anche le iscrizioni con le mail, nel caso in cui l'utente sia nella condizione di inviare la documentazione.Per i colloqui del collocamento mirato valgono le medesime modalità operative indicate per i Cpi che, pertanto, anche in questo caso potranno essere svolti telefonicamente ove possibile, ovviamente in base alle condizioni anche della specifica utenza. ARC/SSA/ma