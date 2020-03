Coronavirus: Fvg, chiesta chiusura scuole e università fino a 8 marzo

Trieste, 1 mar - Misure cautelative e di carattere preventivo, limitate a quei luoghi dove maggiore è la mobilità infraregionale. Con questo obiettivo la Regione Friuli Venezia Giulia ha chiesto al Governo la chiusura di scuole e università del Friuli Venezia Giulia per un'altra settimana, da lunedì 2 a domenica 8 marzo.A partire da domani lunedì 2 marzo tutte le altre disposizioni limitative contenute nell'ordinanza non avranno seguito.Lo hanno comunicato il governatore del Fvg e il vicegovernatore con delega alla Salute, riferendo che la richiesta di sospensione del servizio nelle sole aule di atenei e istituti scolastici, validata dalle autorità scientifiche, nasce in un'ottica di prevenzione in quanto si tratta di luoghi nei quali il virus si potrebbe diffondere con maggiore rapidità e vanificare l'azione di salvaguardia sin qui intrapresa.La proposta è stata inoltrata al Governo e si attende una risposta entro la giornata di oggi. ARC/CCA/ep