Coronavirus: Fvg, tiene il numero degli sciatori nei poli montani

Trieste, 29 feb - Il comparto turistico montano del Friuli Venezia Giulia continua a reagire alla crisi causata dall'emergenza coronavirus.Lo confermano i primi dati raccolti dalla Regione attraverso PromoTurismoFVG: l'agenzia è impegnata con il proprio Comitato di crisi a contenere il calo delle presenze garantendo i servizi e la normale apertura dei poli sciistici regionali. Da ieri inoltre è partita una massiccia campagna promozionale che punta sulla fiducia all'insegna del claim "Fvg aperto per vacanza".In particolare sono confortanti i dati relativi agli accessi degli sciatori ai sei poli sciistici di Forni di Sopra, Piancavallo, Zoncolan, Tarvisio, Sella Nevea e Sappada. Oggi, al rilevamento delle 13.30, il numero complessivo degli ingressi alle piste dei sei comprensori è stato di 11.205 unità, non molto lontano dai 12.108 ingressi registrati sabato 22 febbraio al termine della giornata sciistica (ore 17), quando ancora l'emergenza non aveva raggiunto il picco mediatico.Addirittura, i poli di Piancavallo e Zoncolan registrano un numero di ingressi superiore (Piancavallo oggi 1994 ingressi contro i 1748 di sabato scorso; Zoncolan 3963, contro i 3546). Allo stesso modo tiene il polo di Tarvisio, con 3295 ingressi, di poco inferiori al dato definitivo di sabato 22 febbraio, quando il polo ha chiuso con 3504."Il dato è confortante - commentano dal Comitato di crisi di PromoTurismoFVG - poiché evidenzia come il traffico pendolare non sia stato intaccato dall'emergenza. Le registrazioni della settimana scorsa, infatti, comprendevano anche gli skipass plurigiornalieri, che questa settimana sono calati a favore di quelli giornalieri o a ore. Inoltre su questo sabato, differentemente da quello precedente, ha pesato anche la sospensione di tutti gli eventi agonistici".PromoTurismoFVG si è anche spinta ad effettuare una prima proiezione delle presenze turistiche nel mese di febbraio. Dalle risultanze dei dati raccolti a campione nelle strutture ricettive delle varie località turistiche è emerso un incremento importante delle presenze nei primi 20 giorni di questo mese rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Incremento che, secondo le proiezioni di PromoTurismoFVG, si stima possa compensare il calo degli ultimi nove giorni. ARC/SSA/gg