Coronavirus: Gibelli, Governo rassicura Regioni su misure anticrisi

Udine, 3 apr - "Dopo il confronto con il ministro sono soddisfatta sia come coordinatore di tutti gli assessori regionali che, per lo specifico, come assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, soprattutto perché Franceschini ha convenuto sulla necessità di un coordinamento tecnico tra Mibact e Regioni per le scelte da farsi sul fondo di emergenza di 130 mln di euro, e perché abbiamo convenuto che il settore museale sia tra quelli da supportare anche riguardo ai musei privati. Approfondiremo invece sulle biblioteche".Lo ha reso noto Tiziana Gibelli, assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, nel suo ruolo di coordinatrice della Commissione Beni ed Attività culturali della Conferenza delle Regioni, al termine della videoconferenza con il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, nella quale sono stati discussi gli emendamenti al decreto legge 18 in occasione dei lavori per far fronte all'emergenza coronavirus."Siamo confortati - aggiunge Gibelli - perchè Franceschini ci ha assicurato oggi che le proposte presentate dalla Commissione sono state valutate in buona parte tutte condivisibili e che cercherà di ottenere tutti i fondi necessari - ha aggiunto Gibelli - senza dimenticare anche il sostegno ai luoghi della cultura".In sintesi, le Regioni chiedono di essere coinvolte nella definizione di modalità di gestione del Fondo emergenza spettacolo, affinché venga equamente distribuito tra cinema e spettacolo e soprattutto perché siano riservate risorse sufficienti ai soggetti non Fus (Fondo unico per lo spettacolo).Le Regioni chiedono, inoltre, nuovi decreti legge con risorse aggiuntive e la costituzione di un gruppo di coordinamento per vigilare sull'armonizzazione delle misure nazionali con quelle intraprese dalle singole amministrazioni regionali.Infine, viene richiesto un fondo emergenze anche per il settore dei luoghi della cultura - musei, archivi e biblioteche - e per le attività di divulgazione e valorizzazione che non rientrano nello spettacolo dal vivo.(1-Segue) ARC/EP/pph