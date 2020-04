Coronavirus: Gibelli, riapertura corale e in sicurezza per musei

Iniziare creando calendario di piccoli eventi in tutto il FvgUdine, 28 apr - Adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare operatori e visitatori, tenendo conto delle caratteristiche e degli spazi di ciascuna realtà museale, utilizzare la tecnologia digitale per semplificare alcuni servizi, ad esempio con un sistema di ticketing online e creare un calendario di piccoli eventi sul territorio per dare il segno di una ripresa corale.Sono alcune delle considerazioni espresse dall'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, nel corso dell'odierno incontro telematico con i rappresentanti della rete museale del Friuli Venezia Giulia che ha permesso di affrontare alcuni problemi pratici fra cui quello delle sanificazioni profonde degli ambienti, spesso non comprese nei capitolati d'appalto complessivi comunali già in essere.Un problema, come è stato detto, che può trovare soluzione utilizzando i risparmi ottenuti dalle minori pulizie effettuate nelle sedi comunali in questo periodo emergenziale, per investirli nella sanificazione degli ambienti museali senza aggravio di costi."E' necessario dare un segnale graduale di normalità con la capacità di rispondere ai requisiti che ci vengono posti per agire in sicurezza", ha rimarcato Gibelli, suggerendo ai rappresentanti della rete museale "di creare un calendario per organizzare piccoli eventi sul territorio per dare il segno di una ripresa corale". Per Gibelli l'obiettivo è, dunque, riaprire in sicurezza con tutte le accortezze imposte dalla situazione. ARC/LP/pph