Coronavirus: grandi testimonial per campagna Fvg "Io resto a casa"

Trieste, 18 mar - "Io amo il Friuli Venezia Giulia. Io resto a casa".E' l'appello lanciato da una serie di testimonial - numeri uno dello sport, dello spettacolo, della cultura, dello spettacolo e dell'economia - che hanno raccolto l'invito della Regione Friuli Venezia Giulia a farsi portavoce di una campagna di informazione e di sensibilizzazione sui comportamenti da tenere nell'emergenza coronavirus.I video saranno diffusi sui media e sui social da stasera, a partire dalla clip che raccoglie i campioni dello sport, tra i quali Zico per il calcio e Bogdan Tanjevic per il basket.Seguiranno via via i video con i protagonisti di tanti altri settori, uomini e donne la cui vicenda umana e professionale è legata al Friuli Venezia Giulia e che hanno accettato con entusiasmo di aderire alla campagna della Regione a favore del bene e dell'incolumità dei suoi cittadini. ARC/PPH