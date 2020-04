Coronavirus: in Fvg 2.775 positivi, 239 decessi e 1.002 guariti

Palmanova, 20 apr - I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.775, con un incremento di 30 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.002, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 344.Sono 14 i decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 239 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova.Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito (121); seguono Udine (66), Pordenone (48) e Gorizia (4). Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.122 infettati; seguono Udine con 915, Pordenone con 596 e Gorizia con 138. A questi si sommano 4 persone non residenti in regione.Sono 22 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 140 e le persone in isolamento domiciliare sono 1.028. ARC/GG/al