Coronavirus: in Fvg 301 casi positivi, 13 deceduti e 17 guariti

Palmanova, 14 mar - Salgono a 301 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un aumento di 44 persone rispetto all'ultima comunicazione di ieri. Rispetto a giovedì sono 96 in più i casi registrati e sono 17 le persone clinicamente guarite.Sono 3 i decessi registrati in più rispetto alla giornata di ieri, che portano a 13 il numero totale di morti per Covid-19. I deceduti, tutti con pluripatologie, sono 8 donne e 5 uomini; l'età media supera gli 80 anni, soltanto un caso aveva 62 anni. Le persone decedute sono uno di Pordenone, due dell'area udinese e 10 di Trieste.Ad aggiornare sulla situazione è la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione Civile a Palmanova.Riccardi rende noto che salgono a 77 i ricoverati nei reparti di infettologia, rispetto ai 59 di ieri, ma resta stabile il numero di pazienti in terapia intensiva (11) nelle strutture ospedaliere della regione. Finora sono stati effettuati 3.376 tamponi, di cui 596 sono in corso di analisi. ARC/EP/ma