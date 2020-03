Coronavirus: in Fvg 384 positivi, 20 decessi e 15 in terapia intensiva

Trieste, 16 mar - Salgono a 384 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un aumento di 37 persone rispetto all'ultima rilevazione. Nell'aggiornamento odierno dei dati si registrano 6 decessi in più, per un ammontare complessivo di 20 (12 a Trieste, 2 a Pordenone e 6 nell'area udinese), mentre i pazienti in terapia intensiva per Covid-19 sono 15.Lo hanno comunicato il governatore Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, oggi a Trieste nel corso della videoconferenza dedicata alla situazione sanitaria in Friuli Venezia Gulia in relazione all'emergenza coronavirus. ARC/GG/ma