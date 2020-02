Coronavirus: lunedì 2/3 vertice Regione-banche per supporto a imprese

Trieste, 28 feb - Il governatore del Friuli Venezia Giulia e l'assessore regionale alle Finanze nella giornata di lunedì 2 marzo incontreranno i rappresentanti del sistema bancario regionale, al fine di condividere alcune azioni congiunte in relazione alla contingente emergenza sanitaria e alle conseguenti ricadute sul tessuto economico.



La Regione intende infatti garantire in tempi brevi risposte concrete alle aziende penalizzate dalla difficile situazione economica derivante dall'individuazione in Italia e nel resto d'Europa di focolai di coronavirus e delle relative misure di contenimento dell'infezione.



In tale contesto per la Regione è quindi fondamentale rafforzare il dialogo e la collaborazione con il sistema bancario del Friuli Venezia Giulia, per garantire alle aziende in difficoltà il necessario supporto.



L'incontro, fissato per le ore 12, si terrà a Trieste nella sala multimediale della sede della Regione, in via dell'Orologio 1. ARC/MA/gg