Coronavirus: mascherine, entro 10 gg prima tranche a tutti comuni Fvg

Palmanova, 26 mar - Entro dieci giorni, a partire da oggi, sarà consegnata a tutti i Comuni della Regione la prima dotazione di mascherine, la cui distribuzione sarà gestita direttamente dai sindaci in base alle priorità definite dalle strutture territoriali.Lo ha riferito oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine del comitato operativo sull'emergenza coronavirus."La capacità produttiva che siamo riusciti a mettere in campo - ha spiegato Riccardi - è di 20mila mascherine al giorno e partiamo seguendo il criterio di iniziare da quei comuni che hanno registrato il maggior rapporto tra numero di abitanti e contagiati. Saranno poi i sindaci a individuare una priorità d'intervento, dando la precedenza a quei nuclei familiari che presentano una maggiore esigenza in termini di fragilità".Si tratta, come spiegato dallo stesso assessore, di mascherine lavabili dotate di un grado di filtrazione tale (5 micron) da contenere le particelle salivali che possono tramettere il contagio da coronavirus. ARC/GG/pph