Coronavirus: Motorizzazione Fvg, sospesi esami di teoria e di guida

Trieste, 24 feb - Il servizio di Motorizzazione civile regionale comunica che, in linea con l'ordinanza che contiene le disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da coronavirus, da domani 25 febbraio e fino al 1 marzo saranno sospesi gli esami teorici in Friuli Venezia Giulia.Rinviati a data da destinarsi gli esami di guida che verranno recuperati non appena possibile, mentre gli statini e i fogli rosa in scadenza saranno prorogati.Prosegue regolarmente l'attività amministrativa del servizio presso tutti gli uffici territoriali. ARC/CCA/pph