Coronavirus: no obbligo mascherina, ma coprire naso e bocca

Trieste, 3 apr - All'interno di mercati e degli esercizi commerciali di generi alimentari del Friuli Venezia Giulia l'obbligo per tutti è di coprire il naso e la bocca, con mascherine o altre protezioni, e di utilizzare guanti monouso (anche gli stessi forniti dai supermercati, ove presenti).E' quanto va evidenziato a proposito dell'ordinanza n.7 firmata oggi dal governatore Massimiliano Fedriga nell'ambito delle misure per il contenimento del Covid-19.Viene così recepita un'indicazione largamente condivisa dalla comunità scientifica, sempre ricordando che l'utilizzo delle protezioni, per essere efficace, va abbinato all'osservanza della distanza di sicurezza tra le persone. ARC/PPH