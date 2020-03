Coronavirus: nuovo caso nell'udinese, ora sono 13 i positivi al test

Udine, 2 mar - Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato questa sera dal Sistema sanitario regionale.Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.Si tratta, come ha spiegato la Regione, di una persona residente nell'area udinese. L'interessato è stato preso in carico dal Sistema sanitario regionale.Con questo nuovo caso, salgono a 13 le persone a cui è stata riscontrata la positività al coronavirus in Friuli Venezia Giulia. ARC/AL