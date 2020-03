Coronavirus: Por-Fesr, proroga termini e anticipazione contributi

Trieste, 27 mar - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli, ha deliberato l'introduzione di una serie di azioni, nell'ambito delle procedure di attuazione del Por Fesr Fvg 2014-2020, per fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza Coronavirus."Sono misure volte a favorire la crescita, la competitività e l'occupazione - spiega Zilli - che andiamo a realizzare in accordo con le Direzioni centrale attuatrici del Programma e in linea con analoghi provvedimenti già assunti a livello nazionale. In questo modo possiamo garantire maggiore liquidità al nostro sistema economico".In particolare è stata disposta la proroga straordinaria di sei mesi dei termini di conclusione e di rendicontazione dei progetti in corso di attuazione ovvero conclusi ma non ancora rendicontati alla data del 23 febbraio 2020 e che dovrebbero essere conclusi o rendicontati, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2020.Inoltre la delibera della Giunta ha stabilito la sospensione automatica di tutti gli altri termini pendenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020, previsti dai bandi e inviti del Programma a carico dei beneficiari. Sono fatti salvi i termini di presentazione delle domande di aiuto a valere sui bandi pubblicati nel corso del 2020, come quello rivolto all'efficientamento energetico delle scuole e quello relativo alla industrializzazione dei risultati della ricerca.Infine, per i beneficiari di progetti in corso di attuazione ovvero conclusi ma non ancora rendicontati alla data del 23 febbraio 2020, viene prevista la possibilità di ottenere l'anticipazione dell'erogazione del contributo fino alla data di presentazione del rendiconto e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 secondo le modalità previste dal Programma. ARC/RT/al