Coronavirus: primo decesso in Fvg

Palmanova (Ud), 7 mar - La donna di 87 anni ospite di una struttura comunale per anziani di Trieste ricoverata d'urgenza al Pronto soccorso di Cattinara è deceduta questa mattina. La paziente è risultata positiva al tampone per COVID-19 (Coronavirus) durante un approfondimento diagnostico che si è reso necessario.Lo rende noto la Regione per voce del vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia. Il personale dell'azienda sanitaria, pur adottando tutte le forme precauzionali con i dispositivi di protezione individuale come previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia durante il soccorso, il ricovero in ospedale, ha messo in isolamento domiciliare in forma precauzionale 15 operatori sanitari che sono venuti a contatto con la signora.Il dipartimento di prevenzione si è tempestivamente attivato per la sorveglianza sanitaria degli ospiti della casa di riposo. ARC/LP/al