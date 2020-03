Coronavirus: Prot. civile Fvg, Comuni attivino Piano emergenza

Palmanova (Ud), 8 mar - La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha chiesto che in merito all'evolversi dell'emergenza Covid-19 i Comuni attivino il Piano comunale di emergenza a livello di "attenzione". Si tratta del primo dei livelli previsti, precedente a quello di preallarme e allarme.Lo ha deciso la Regione, al termine del comitato operativo del pomeriggio a cui era presente il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.Sul portale pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it è stato richiesto di indicare il numero di telefono attivo sulla funzione "Assistenza alla popolazione" verso cui la Sala operativa regionale (Sor) inoltrerà le richieste dei cittadini.Il Piano comunale di emergenza, come previsto dal cosiddetto "metodo Augustus" utilizzato dal Sistema di Protezione civile per gestire le situazioni di emergenza, individua la reperibilità di un funzionario del Comune che dovrà gestire le problematiche particolari della popolazione sensibile (anziani, bambini, diversamente abili) e dialogare con le autorità preposte sullo stato di necessità delle persone.Alle ore 17 i Comuni che hanno risposto e hanno adottato lo stato di attenzione sono 42, di cui 7 hanno proceduto a attivare l'intero Centro operativo comunale (Coc), di cui i sindaci si avvalgono per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. ARC/EP/gg