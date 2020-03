Coronavirus: Prot. Civile rafforza tende dei triage contro bora

Palmanova (Ud), 25 mar - Sono al lavoro i volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per rafforzare contro le forti raffiche di bora la stabilità delle tende dei triage fuori dalle strutture ospedaliere.L'allerta meteo ha confermato il protrarsi anche per domani del rinforzo del vento in pianura e sulla zona montana, con raffiche oltre i 120 km orari sulla zona di Trieste.Oggi sono operativi 450 volontari in 150 comuni del Friuli Venezia Giulia. ARC/EP/gg