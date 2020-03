Coronavirus: Regione chiede chiarimenti urgenti a Governo su Dpcm

Palmanova (Ud), 8 mar - Collegato da Trieste con il tavolo nazionale per l'emergenza coronavirus, alla presenza dei ministri alla Salute e agli Affari Regionali e dei rappresentanti delle altre Regioni e Province Autonome, il governatore del Friuli Venezia Giulia ha chiesto chiarimenti all'Esecutivo sull'applicazione del Dpcm, in particolare per quanto attiene la mobilità tra lavoratori di regioni confinanti, le limitazioni che riguardano gli esercizi pubblici e il divieto di svolgere funzioni religiose come i funerali.Il governatore ha inoltre sottolineato l'importanza di non introdurre limitazioni alla movimentazione delle merci e di mantenere pertanto, nei limiti della massima sicurezza della salute pubblica, la produttività del Paese. ARC/EP/gg