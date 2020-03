Coronavirus: Regione chiede misure straordinarie per famiglie e lavoro

Trieste, 5 mar - Misure straordinarie per sostenere famiglie e imprese, al fine di contenere e arginare i disagi legati alla diffusione del coronavirus (Covid-19). È quanto chiesto dall'assessore regionale al Lavoro nel corso della videoconferenza con il Ministro del lavoro tenutasi nel pomeriggio.Accogliendo con favore l'annuncio del Ministro, il quale ha anticipato l'adozione da parte del Governo di un nuovo decreto-legge per i primi giorni della prossima settimana, che estenderà le misure di tutela previste per le zone rosse a tutte le regioni, la Regione ha sollecitato anche l'estensione da due a tre mesi della durata della concedibilità degli ammortizzatori in deroga.Un provvedimento, quest'ultimo, giudicato strategico dalla Regione per dare, durante l'attuale momento di crisi, una risposta alle realtà che hanno già esaurito la disponibilità di cassa integrazione ordinaria e straordinaria.Il Ministro ha confermato che la misura potrà avere decorrenza retroattiva dal 23 febbraio alla luce di quanto sta verificandosi in queste settimane. Sarà quindi il Tavolo di concertazione tra Regione e parti sociali a individuare nel dettaglio le modalità di applicazione delle forme di tutela in discussione in questi giorni.Tra i beneficiari delle misure saranno inclusi anche i datori di lavoro agricoli. Le risorse che il governo renderà disponibili per fronteggiare l'emergenza sono ancora in fase di quantificazione e verranno attinte da due distinte fonti: il residuo della cassa integrazione in deroga ereditato dagli scorsi anni e un nuovo stanziamento ad hoc per la situazione contingente.Nel prossimo provvedimento normativo saranno, inoltre, presenti misure a tutela dei lavoratori autonomi e strumenti per rafforzare congedi parentali e sostenere le famiglie con figli in queste settimane di sospensione delle lezioni scolastiche. ARC/COM/ma