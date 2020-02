Coronavirus: Regione convoca per domani tutti i sindaci del Fvg

Palmanova, 23 feb - La Regione ha convocato per domani, lunedì 24 febbraio alle ore 14, nell'auditorium della sede di via Sabbadini a Udine, tutti i sindaci del Friuli Venezia Giulia per condividere le misure più idonee da adottare per affrontare l'emergenza coronavirus.Lo ha annunciato il governatore a margine della riunione del Comitato d'emergenza della Regione Friuli Venezia Giulia che è ora in corso nella sala operativa di Palmanova. ARC/EP/pph