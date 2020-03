Coronavirus: Regione, dei 12 casi positivi nessun ospedalizzato

Palmanova, 2 mar - Le dodici persone a cui è stata riscontrata la positività al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, al momento, non necessitano di essere ospedalizzate in quanto il loro stato generale di salute non presenta particolari criticità.Lo ha spiegato oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.L'impegno del Sistema sanitario regionale prosegue senza sosta, anche nel tracciare e verificare tutti i contatti avuti da chi è stato infettato, al fine di mettere in campo quell'azione di prevenzione indispensabile per arginare il più possibile il contagio con le misure di isolamento in quarantena. ARC/GG/al