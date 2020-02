Coronavirus: Regione fa punto per rispondere a eventuale aumento test

Palmanova, 24 feb - Il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute e alla Protezione civile ha fatto il punto con i responsabili dei laboratori del sistema sanitario regionale per individuare le migliori operazioni nel caso in cui dovesse aumentare il numero dei test per la verifica del coronavirus.Ciò al fine di consentire al sistema di essere in grado di rispondere in modo efficace alle eventuali mutate esigenze.Il vicegovernatore ne ha dato conto a margine del comitato operativo per l'emergenza coronavirus, in corso di svolgimento nella sede della Protezione civile regionale di Palmanova. ARC/LP/pph