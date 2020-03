Coronavirus: Regione Fvg, nuovo caso nel goriziano, non grave

Palmanova, 4 mar - La Regione informa che un nuovo caso di contagio da Coronavirus è stato registrato oggi nel goriziano. Si tratta di una donna, le cui condizioni non sono considerate gravi, che attualmente è in isolamento domiciliare.Salgono quindi a 18 i casi di contagio accertati in Friuli Venezia Giulia. ARC/SSA/al